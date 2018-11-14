Полторак пожалівся на брак коштів. Гройсман каже, що проблема в їх використанні

Під час засідання уряду міністр оборони Степан Полторак заявив, що коштів, виділених на безпеку і оборону у держбюджеті на 2019 рік, недостатньо.

Про це Полторак також написав 14 листопада у Facebook.

За його словами, фінансовий ресурс, який передбачений на закупівлі, не дає можливості забезпечити фронтовиків необхідною технікою.

Також він заявив про проблеми обладнання баз, арсеналів і складів.

"Більшість баз і арсеналів, де сталися надзвичайні події, підпадали під скорочення...той ресурс, який ми отримуємо для обладнання баз та арсеналів – недостатній", - написав міністр.

"Ми отримуємо тільки другий рік поспіль по 500 мільйонів гривень. Нам цих коштів не вистачить навіть для того, щоб добудувати 15 сховищ, які ми розпочали в цьому році", - додав Полторак.

Міністр пояснив, що через відсутність модернізації на арсеналах, Україна отримує чергові надзвичайні події.

Полторак заявив, що піднімав питання про фінансування на засіданні РНБО. Він додав, що за законом "Про національну безпеку" на безпеку та оборону ми маємо виділяти не менше ніж 5 %. І не менше 3% на сектор оборони.

"При такому фінансуванні, ми можемо реформуватися, але будуть значні проблеми з забезпеченням армії та обороноздатності країни", - написав він.

Міністр піднімав питання про недостатнє фінансування на засіданні Кабміну.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман з ним погодився, проте зазначив, що існує велика проблема в цільовому використанні коштів.

"Я вважаю, що питання не тільки у фінансуванні, а й в ефективності використання бюджетних коштів в оборонній сфері. Це також питання, на яке потрібно буде дати відповідь. Якщо ви (Полоторак - УП) внесете пропозицію, я доручу Держаудитслужбі перевірити, де є ефективність, а де є неефективність використання коштів", - сказав Гройсман.

За його словами, фактично ще один оборонний бюджет Україна витрачає лише на обслуговування сектору оборони.

Гройсман запропонував Полтораку внести пропозиції комплексного аудиту не тільки Міноборони, а й усіх видатків пов’язаних з обороною та безпекою країни.