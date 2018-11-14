Полторак пожаловался на нехватку средств. Гройсман говорит, что проблема в их использовании

Во время заседания правительства министр обороны Степан Полторак заявил, что средств, выделенных на безопасность и оборону в госбюджете на 2019 год, недостаточно.

Об этом Полторак также написал 14 ноября в Facebook.

По его словам, финансовый ресурс, который предусмотрен на закупки, не дает возможности обеспечить фронтовиков необходимой техникой.

Также он заявил о проблемах оборудования баз, арсеналов и складов.

"Большинство баз и арсеналов, где произошли чрезвычайные события, подпадали под сокращение ... тот ресурс, который мы получаем для оборудования баз и арсеналов - недостаточный", - написал министр.

"Мы получаем только второй год подряд по 500 тысяч гривен. Нам этих средств не хватит даже для того, чтобы достроить 15 хранилищ, которые мы начали в этом году", - добавил Полторак.

Министр пояснил, что из-за отсутствия модернизации арсеналов, Украина получает очередные чрезвычайные происшествия.

Полторак заявил, что поднимал вопрос о финансировании на заседании СНБО. Он добавил, что по закону "О национальной безопасности" на безопасность и оборону выделяют не менее 5%. И не менее 3% на сектор обороны.

"При таком финансировании, мы можем реформироваться, но будут большие проблемы с обеспечением армии и обороноспособности страны", - написал он.

Министр также поднимал вопрос о недостаточном финансировании на заседании Кабмина.

Премьер-министр Владимир Гройсман с ним согласился, однако отметил, что существует большая проблема в целевом использовании средств.

"Я считаю, что вопрос не только в финансировании, но и в эффективности использования бюджетных средств в оборонной сфере. Это также вопрос, на который нужно будет дать ответ. Если вы (Полоторак - УП) внесете предложение, я поручу Госаудитслужбе проверить, где есть эффективность, а где - неэффективность использования средств", - сказал Гройсман.

По его словам, фактически еще один оборонный бюджет Украины тратит только на обслуживание сектора обороны.

Гройсман предложил Полторак внести предложения комплексного аудита не только Минобороны, но и всех расходов связанных с обороной и безопасностью страны.

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