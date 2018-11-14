Латаючи прорив тепломережі в центрі Києва, знайшли нову "біду"

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Середа, 14 листопада 2018, 15:51

Пошкодження теплової мережі, що стало причиною провалу асфальтного покриття на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у столиці ліквідували.

Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв під час брифінгу 14 листопада, інформує КМДА.

Водночас, за його словами, працівники виявили додаткові пошкодження, що можуть спричинити аварію, та працюють над заміною мереж.

Пантелеєв нагадав, що "Київтеплоенерго" на період ліквідації аварії здійснило перепідключення будинків на іншу теплову мережу, щоб не залишати людей без послуг.

За ніч було евакуйоване авто, що потрапило у зону пошкодження. Зараз здійснюють заміну зношених ділянок, після чого планують приступити до відновлення благоустрою проїжджої частини.

Як повідомлялось, 13 листопада в столиці на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало трубу з гарячою водою. Вулиці залило окропом. У розколину провалився автомобіль.

Українська правда
Теми: Київ
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