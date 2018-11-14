Латая прорыв теплосети в центре Киева, нашли новую "беду"

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Среда, 14 ноября 2018, 15:51

Повреждение тепловой сети, которое стало причиной провала асфальтового покрытия на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского в столице, ликвидировали.

Об этом заявил зампредседателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев во время брифинга 14 ноября, информирует КГГА.

Однако, по его словам, работники обнаружили дополнительные повреждения, которые могут вызвать аварию, и работают над заменой сетей.

Пантелеев напомнил, что "Киевтеплоэнерго" на период ликвидации аварии осуществило переподключение домов на другую тепловую сеть, чтобы не оставлять людей без услуг.

За ночь было эвакуировано авто, попавшее в зону повреждения. Сейчас осуществляют замену изношенных участков, после чего планируют приступить к восстановлению проезжей части.

Как сообщалось, 13 ноября в столице на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой. Улицы залило кипятком. В разлом провалился автомобиль.

Украинская правда
Темы: Киев
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