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Нардепів Ради накрили новим куполом за майже 7 млн гривень

Середа, 14 листопада 2018, 15:26

У будівлі Верховної Ради закінчили ремонт купола над залом засідань.

Про це в середу повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Вказується, що ремонт куполу не проводили вже 70 років. 

"Останнє відновлення конструкції сталося після руйнування авіабомбою під час Другої світової війни у 1948 році. Від того часу скло потріскалося, герметики майже розсипалися, металеві частини вкрилися іржею", - йдеться в повідомленні.

У Раді повідомили, що підрядником реконструкції у травні-червні 2018 року було обрано будівельно-реставраційну фірму "Відродження" та укладено відповідний договір, за яким загальна ціна договору склала 7,5 млн грн, терміни виконання роботи – не пізніше 10 грудня 2018 року.

 
Фото: ВР
 
Фото: ВР

"30 жовтня ремонт куполу адміністративного приміщення Верховної Ради повністю завершився. Крім того, було зекономлено значну частину державних коштів - витрачено 6,7 млн грн із запланованих 7,5 млн грн", - повідомили в Раді.

Для верхньої частини купола було витрачено 650 метрів армованого скла, 1400л сучасних герметиків. На реставрацію металевої споруди купола витрачено близько 2 т нержавіючої сталі та 0,5 т фарби.

Весною головний фахівець відділу організації будівництва Управління справами ВРУ Віктор Яремчук повідомляв, що на виконання робіт піде близько 7,5 млн грн.

Українська правда
Теми: Верховна Рада
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