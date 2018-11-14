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Нардепов Рады накрыли новым куполом за почти 7 млн гривен

Среда, 14 ноября 2018, 15:26

В здании Верховной Рады закончили ремонт купола над залом заседаний.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Указывается, что ремонт купола не проводили уже 70 лет.

"Последнее обновление конструкции произошло после разрушения авиабомбой во время Второй мировой войны в 1948 году. С тех пор стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, металлические части покрылись ржавчиной", - говорится в сообщении.

В Раде сообщили, что подрядчиком реконструкции в мае-июне 2018 была избрана строительно-реставрационная фирма "Видродження" и заключен соответствующий договор, по которому общая цена договора составила 7,5 млн грн, сроки выполнения - не позднее 10 декабря 2018 года.

 
Фото: ВР
 
Фото: ВР

"30 октября ремонт купола административного здания Верховной Рады полностью завершился. Кроме того, была сэкономлена значительная часть государственных средств - потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн", - сообщили в Раде.

Для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 л современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 т нержавеющей стали и 0,5 т краски.

Весной главный специалист отдела организации строительства Управления делами ВРУ Виктор Яремчук сообщал, что на выполнение работ уйдет около 7,5 млн грн.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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