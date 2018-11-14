Рада Європи засудила фейкові "вибори" на окупованому Донбасі

Країни-члени Ради Європи визнали проведення так званих виборів на окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях грубим порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомив представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"На доручення Президента України Петра Порошенка ми ініціювали і сьогодні провели обговорення фейкових виборів на окупованому Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії", - констатував посол.

На доручення @poroshenko ми ініціювали і сьогодні провели обговорення фейкових виборів на окупованому Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 14, 2018

Очевидно, що Росія не підтримала визнання фейкових "виборів" порушенням Мінських угод.

Як повідомлялось, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон вважають незаконними так звані "вибори" в ОРДЛО, що відбулися 11 листопада.

МЗС України висловило категоричний протест у зв’язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення "виборів" та заявило, що вони не будуть визнані ні Україною, ні світом.

Голова МЗС Павло Клімкін раніше заявляв, що Україна спільно з міжнародними партнерами вже працює над посиленням санкцій у зв’язку з "виборами".