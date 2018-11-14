Совет Европы осудил фейковые "выборы" на оккупированном Донбассе

271 просмотр
Среда, 14 ноября 2018, 16:39

Страны-члены Совета Европы признали проведение так называемых выборов на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях грубым нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"По поручению президента Украины Петра Порошенко мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России", - констатировал посол.

Очевидно, что Россия не поддержала признание фейковых "выборов" нарушением Минских соглашений.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают незаконными так называемые "выборы" в ОРДЛО, состоявшиеся 11 ноября.

МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению "выборов" и заявил, что они не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Глава МИД Павел Климкин ранее заявлял, что Украина совместно с международными партнерами уже работает над усилением санкций в связи с "выборами".

Темы: ОРДЛО
powered by lun.ua
По теме
Почти 900 заключенных просятся из ОРДЛО на подконтрольную территорию - Денисова 13 ноября 2018, 13:26
Экс-депутату дали условный срок за помощь боевикам с "референдумом" 13 ноября 2018, 12:29
Министры ЕС на следующей неделе обсудят "выборы" на Донбассе и ситуацию на Азове 13 ноября 2018, 12:14
Все новости
Главные новости
АМКУ закроет расследование о монополизме холдинга Ахметова — глава ДТЭК
В Украине будут судить чиновника российской армии
Минобороны дало квартиру осужденному за катастрофу Ил-76 генералу
СБУ проводит обыск в винницкой IT-компании
Все новости
исследование

Свежий снег можно есть

здоровье

Как вылечить ваше сердце

Поиск по сайту
Архив
Весь архів