Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Совет Европы осудил фейковые "выборы" на оккупированном Донбассе

Среда, 14 ноября 2018, 15:39

Страны-члены Совета Европы признали проведение так называемых выборов на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях грубым нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"По поручению президента Украины Петра Порошенко мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России", - констатировал посол.

Очевидно, что Россия не поддержала признание фейковых "выборов" нарушением Минских соглашений.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают незаконными так называемые "выборы" в ОРДЛО, состоявшиеся 11 ноября.

МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению "выборов" и заявил, что они не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Глава МИД Павел Климкин ранее заявлял, что Украина совместно с международными партнерами уже работает над усилением санкций в связи с "выборами".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Все новости...
ОРДЛО
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Боевики в ОРДО приговорили морпеха ВСУ к 22 годам тюрьмы
Последние новости
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:40
Рынок недвижимости постепенно восстанавливается: спрос оживляется на готовое жилье – НБУ
Все новости...
Реклама: