Совет Европы осудил фейковые "выборы" на оккупированном Донбассе

Страны-члены Совета Европы признали проведение так называемых выборов на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях грубым нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщил представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"По поручению президента Украины Петра Порошенко мы инициировали и сегодня провели обсуждение фейковых выборов на оккупированном Донбассе во время заседания Комитета министров Совета Европы. Полное непризнание этого грубого нарушения Минских договоренностей государствами-членами. Поддержка Украины. Одиночество России", - констатировал посол.

На доручення @poroshenko ми ініціювали і сьогодні провели обговорення фейкових виборів на окупованому Донбасі під час засідання Комітету міністрів Ради Європи. Повне невизнання цього грубого порушення Мінських домовленостей державами-членами. Підтримка України. Самотність Росії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 14, 2018

Очевидно, что Россия не поддержала признание фейковых "выборов" нарушением Минских соглашений.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают незаконными так называемые "выборы" в ОРДЛО, состоявшиеся 11 ноября.

МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению "выборов" и заявил, что они не будут признаны ни Украиной, ни миром.

Глава МИД Павел Климкин ранее заявлял, что Украина совместно с международными партнерами уже работает над усилением санкций в связи с "выборами".