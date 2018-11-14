Клімкін зустрінеться з держсекретарем США під час візиту до Вашингтона
Середа, 14 листопада 2018, 16:50
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 14-16 листопада перебуватиме з робочим візитом у Вашингтоні.
Про це повідомляє сайт МЗС.
"Головною метою візиту є проведення 16 листопада інавгураційного засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна - США. Захід пройде під спільним головуванням глав зовнішньополітичних відомств України і США", - йдеться у повідомленні.
Програмою перебування Клімкіна також передбачено проведення переговорів з Державним секретарем США Майклом Помпео, зустрічі з провідними американськими законодавцями й спілкування з представниками американського експертного середовища.