Клімкін зустрінеться з держсекретарем США під час візиту до Вашингтона

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Середа, 14 листопада 2018, 17:50

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 14-16 листопада перебуватиме з робочим візитом у Вашингтоні.

Про це повідомляє сайт МЗС.

"Головною метою візиту є проведення 16 листопада інавгураційного засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна - США. Захід пройде під спільним головуванням глав зовнішньополітичних відомств України і США", - йдеться у повідомленні.

Програмою перебування Клімкіна також передбачено проведення переговорів з Державним секретарем США Майклом Помпео, зустрічі з провідними американськими законодавцями й спілкування з представниками американського експертного середовища.

Європейська правда

Теми: Клімкін США
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