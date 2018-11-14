Климкин встретится с госсекретарем США во время визита в Вашингтон

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Среда, 14 ноября 2018, 17:50

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 14-16 ноября будет находиться с рабочим визитом в Вашингтоне.

Об этом сообщает сайт МИД.

"Главной целью визита является проведение 16 ноября инаугурационного заседания обновленного формата Комиссии стратегического партнерства Украина - США. Мероприятие пройдет под совместным председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и США", - говорится в сообщении.

Программой пребывания Климкина также предусмотрено проведение переговоров с государственным секретарем США Майклом Помпео, встречи с ведущими американскими законодателями и общения с представителями американского экспертного среды.

Европейская правда

Темы: Климкин США
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