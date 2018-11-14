ООС: Бойовики здійснили 11 обстрілів, втрат немає

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Середа, 14 листопада 2018, 19:03

Протягом поточної доби російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру ООС.

За даними українських військових, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Гнутове, Лебединське. Крім того, поблизу Старого Айдару, Кримського та хутора Вільний, противник застосував міномети калібру 82 мм.

"Підрозділи, що обороняються, адекватно подавляли ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими військовими", - додали у прес-центрі.

Українська правда
Теми: ООС Донбас бойові дії
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