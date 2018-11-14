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ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, потерь нет

Среда, 14 ноября 2018, 18:03

В течение текущих суток российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра ООС.

По данным украинских военных, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Гнутово, Лебединское. Кроме того, вблизи Старого Айдара, Крымского и хутора Вильный противник применил минометы калибра 82 мм.

"Обороняющиеся подразделения адекватно подавляли вражеский огонь применением соответствующих огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими военными", - добавили в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассбоевые действия
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