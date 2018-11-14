Окуповану Луганщину на дві доби залишать без електрики й води

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Середа, 14 листопада 2018, 19:35

На окупованій території Луганської області з 16 до 18 листопада не буде електроенергії та не працюватимуть насоси, що забезпечують водопостачання.

Таку інформацію оприлюднив сепаратистський ресурс "міністерство енергетики "ЛНР".

Як вказано на сайті, електроенергія буде відсутня з 22:00 16 листопада по 8:00 18 листопада. Зазначається, що припинення електропостачання пов’язано з "невідкладними аварійними роботами".

У зв'язку з низьким рівнем напруги електричної енергії також буде відсутня можливість запуску насосів, що забезпечують водопостачання.

Так зване "міністерство" заявило, що віднайде додаткові джерела для забезпечення електроенергією лікарень, аварійних служб, великих магазинів та підприємств харчової промисловості.

"Переконливе прохання поставитися з розумінням до даної ситуації", - звернулись бойовики до населення ОРЛО.

6 листопада на Луганській ТЕС закінчилося вугілля, робота станції була переведена на резервне паливо - газ.

З 12 листопада були частково відновлені поставки антрациту з шахти "Обухівська" (Ростовська область, РФ) на Луганську ТЕС.

Теми: ОРДЛО Луганськ
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