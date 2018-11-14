Оккупированную Луганщину на двое суток оставят без электричества и воды

На оккупированной территории Луганской области с вечера 16 ноября до утра 18 ноября не будет электроэнергии и не будут работать насосы, обеспечивающие водоснабжение.

Такую информацию обнародовал сепаратистский ресурс "министерство энергетики "ЛНР".

Как указано на сайте, электроэнергия будет отсутствовать с 22:00 16 ноября по 8:00 18 ноября. Отмечается, что прекращение электроснабжения связано с "неотложными аварийными работами".

В связи с низким уровнем напряжения электрической энергии также будет отсутствовать возможность запуска насосов, обеспечивающих водоснабжение.

Так называемое "министерство" заявило, что найдет дополнительные источники для обеспечения электроэнергией больниц, аварийных служб, крупных магазинов и предприятий пищевой промышленности.

"Убедительная просьба отнестись с пониманием к данной ситуации",- обратились боевики к населению ОРЛО.

6 ноября на Луганской ТЭС закончился уголь, работа станции была переведена на резервное топливо - газ.

С 12 ноября были частично возобновлены поставки антрацита из шахты "Обуховская" (Ростовская область, РФ) на Луганскую ТЭС.