У Молдові затримали угрупування, пов'язане з бойовиками ОРДЛО

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Середа, 14 листопада 2018, 22:40

Молдавські правоохоронці провели спецоперацію по знешкодженню незаконного напіввійськового формування, пов'язаного з бойовиками терористичних організацій з ОРДЛО.

Про це з посиланням на Службу інформації і безпеки Молдови повідомляє Liga.net.

За даними служби, члени формування прикривали свою діяльність проведенням військово-тактичних ігор.

Молдавські правоохоронці стежили за угрупуванням більше року, встановлюючи прямі зв'язки між її членами і воєнізованими групами на Сході України.

В ході обшуків були виявлені різні види зброї, компоненти бойової зброї, військова техніка, боєголовки і гранатомети, включаючи 8 гранат F1; 260 патронів калібру 5,45 мм тощо. Також вилучено саморобний вибуховий пристрій, який виготовив один з членів формування.

Молдавські силовики говорять, що угруповання мало жорстку ієрархічну структуру. Члени угруповання проходили ідеологічну і військову підготовку.

В їх будинках були виявлені прапори, стрічки, значки, військові знаки та емблеми, що використовуються бойовиками в Донбасі.

Відкрито дві кримінальні справи.

 
 

Теми: Молдова ОРДЛО тероризм
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