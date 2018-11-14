В Молдове задержали группировку, связанную с боевиками ОРДЛО

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Среда, 14 ноября 2018, 22:40

Молдавские правоохранители провели спецоперацию по обезвреживанию незаконного полувоенного формирования, связанного с боевиками террористических организаций из ОРДЛО.

Об этом со ссылкой на Службу информации и безопасности Молдовы сообщает Liga.net.

По данным службы, члены формирования прикрывали свою деятельность проведением военно-тактических игр.

Молдавские правоохранители следили за группировкой более года, устанавливая прямые связи между ее членами и военизированными группами на Востоке Украины.

В ходе обысков были обнаружены различные виды оружия, компоненты боевого оружия, военная техника, боеголовки и гранатометы, включая 8 гранат F1; 260 патронов калибра 5,45 мм и другое. Также изъято самодельное взрывное устройство, которое изготовил один из членов формирования.

Молдавские силовики говорят, что группировка имела жесткую иерархическую структуру. Члены формирования проходили идеологическую и военную подготовку.

В их домах были выявлены флаги, ленты, значки, военные знаки и эмблемы, используемые боевиками в Донбассе.

Открыто два уголовных дела.

 
 

Темы: Молдова ОРДЛО терроризм
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