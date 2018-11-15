Ще один американський штат визнав Голодомор геноцидом

Штат Орегон став 19-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Відповідну прокламацію підписала губернатор штату Кейт Браун, повідомляє у Facebook Посольство України в США.

Зазначається, що Орегон приєднується до вшанувальних заходів в рамках 85-ї річниці пам'яті про жертв Голодомору.

"В прокламації губернатора штату Орегон Кейт Браун йдеться: "Голодомор - це геноцид, вчинений радянським режимом під керівництвом Й.Сталіна проти українського народу", - підкреслили у посольстві.

Як повідомлялося, американський штат Вірджинія став 18 штатом, який приєднався до вшанування 85-х роковин Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні.

4 жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.