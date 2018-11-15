Еще один американский штат признал Голодомор геноцидом

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Четверг, 15 ноября 2018, 02:51

Штат Орегон стал 19-м штатом США, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Соответствующую прокламацию подписала губернатор штата Кейт Браун, сообщает в Facebook Посольство Украины в США.

Отмечается, что Орегон присоединяется к чествованию 85-й годовщины Голодомора.

"В прокламации губернатора штата Орегон Кейт Браун говорится: "Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа", - подчеркнули в посольстве.

Как сообщалось, американский штат Вирджиния стал 18 штатом, который присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.

4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийной резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.

Темы: голодомор США
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