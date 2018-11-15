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ООС: Бойовики били з мінометів і БМП, 1 поранений

Четвер, 15 листопада 2018, 06:26
ООС: Бойовики били з мінометів і БМП, 1 поранений

Минулої доби бойовики 16 разів порушили режим тиші - 1 український військовий отримав поранення. 15 листопада окупанти активізувалися на Горлівському напрямку - втрат серед бійців ОС немає.

Про це йдеться у зведенні Об'єднаних сил станом на 7:00 15 листопада.

Підкреслюється, що 14 листопада бойовики 5 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Щастя, Старий Айдар, Кримське, Верхньоторецьке, Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Павлопіль, Гнутове, Лебединське", - заявили у штабі.

Окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2 і мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції ОС поблизу хутора Вільний. Такі ж міномети загарбники застосували і біля Щастя, Кримського та Старого Айдару", - підкреслили у прес-центрі.

"Підрозділи ОС продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, у всіх випадках відкриття вогню противником вживають адекватних заходів з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців ЗСУ та цивільного населення", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, протягом минулої доби 3 російських окупантів було знищено, ще 3 - отримали поранення.

"15 листопада ворог активізувався на Горлівському напрямку. Вночі, окупанти здійснили два інтенсивних обстріли у районах Шумів та Південного.

У обох випадках противник застосував міномети калібру 82, а біля Південного - ще й 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено", - наголосили у штабі.

Теми: ООСбойові діїДонбас
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