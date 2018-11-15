ООС: Боевики били из минометов и БМП, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушили режим тишины - 1 украинский военный получил ранение. 15 ноября оккупанты активизировались на Горловском направлении - потерь среди бойцов ОС нет.

Об этом говорится в сводке Объединенных сил по состоянию на 7:00 15 ноября.

Отмечатеся, что 14 ноября боевики 5 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское", - заявили в штабе.

Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции ОС вблизи хутора Вольный. Такие же минометы захватчики применили и возле Счастья, Крымского и Старого Айдара", - подчеркнули в пресс-центре.

"Подразделения ОС продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, во всех случаях открытия огня противником принимают адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих ВСУ и гражданского населения", - говорится в отчете.

По данным разведки, за прошедшие сутки 3 российских оккупантов было уничтожено, еще 3 - получили ранения.

"15 ноября враг активизировался на Горловском направлении. Ночью оккупанты совершили два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного.

В обоих случаях противник применил минометы калибра 82, а вблизи Южного - еще и 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", - подчеркнули в штабе.