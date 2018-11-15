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Путін: Нинішня влада України не здатна вирішити проблему Донбасу

Четвер, 15 листопада 2018, 10:49

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нинішня влада України не здатна "вирішити проблему Донбасу".

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками Східноазіатського саміту, повідомляє ТАСС.

На думку Путіна, "країни Заходу повинні засуджувати не вибори на Донбасі, а політичні вбивства, що відбуваються там ".

"Що стосується засудження будь-ким цих виборів: ми щось не чули про засудження вбивств, які відбуваються на територіях невизнаних республік, ось в чому вся справа, – сказав президент РФ. – Спочатку потрібно засудити вбивства, які там відбуваються, політично мотивовані".

У той же час Путін заявив, що Росія "буде працювати з будь-якою новою владою України, іншого рішення проблеми Донбасу, крім мирного немає".

"Ми, проте, вважаємо, що іншого шляху немає, і все одно доведеться домовлятися. Сподіваюся, що люди, які очолять країну в майбутньому, хто б це не був,... прийдуть до висновку про те, що іншого шляху, крім мирного, не існує, і потрібно виконувати мінські угоди", – сказав президент РФ.

У жовтні президент Росії Володимир Путін заявляв, що хоче дочекатися результатів виборів в Україні і спробувати налагодити стосунки з новим керівництвом країни.

Росія здійснює військову агресію по відношенню до України з 2014 року. Постачає незаконним збройним формуванням на Донбасі техніку і підсилює їх лави солдатами своїх регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі у військових діях, називаючи їх "внутрішньоукраїнським конфліктом".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінМінські угодиДонбас
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