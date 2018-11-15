Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Четверг, 15 ноября 2018, 10:49

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны "решить проблему Донбасса".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита, сообщает ТАСС.

По мнению Путина, "страны Запада должны осуждать не выборы на Донбассе, а происходящие там политические убийства".

"Что касается осуждения кем бы то ни было этих выборов: мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело, - сказал президент РФ. - Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные".

В то же время Путин заявил, что Россия "будет работать с любыми новыми властями Украины, иного решения проблемы Донбасса, кроме мирного нет".

"Мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения", – сказал президент РФ.

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны.

Россия осуществляет военную агрессию в отношении Украины с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом".

Темы: ПутинМинские соглашенияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
Путин
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Последние новости
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
Все новости...
Реклама: