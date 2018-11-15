Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны "решить проблему Донбасса".

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита, сообщает ТАСС.

По мнению Путина, "страны Запада должны осуждать не выборы на Донбассе, а происходящие там политические убийства".

"Что касается осуждения кем бы то ни было этих выборов: мы что-то не слышали об осуждении убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик, вот в чем все дело, - сказал президент РФ. - Сначала нужно осудить убийства, которые там происходят, политически мотивированные".

В то же время Путин заявил, что Россия "будет работать с любыми новыми властями Украины, иного решения проблемы Донбасса, кроме мирного нет".

"Мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Надеюсь, что люди, которые возглавят страну в будущем, кто бы это ни был, ... придут к выводу о том, что другого пути, кроме мирного, не существует, и нужно выполнять минские соглашения", – сказал президент РФ.

В октябре президент России Владимир Путин заявлял, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны.

Россия осуществляет военную агрессию в отношении Украины с 2014 года. Поставляет незаконным вооруженным формированиям на Донбассе технику и усиливает их ряды солдатами своих регулярных войск. При этом РФ не признает своего участия в военных действиях, называя их "внутриукраинским конфликтом".