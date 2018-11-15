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НАБУ встановило осіб, які стежили за синагогою в Києві

Четвер, 15 листопада 2018, 11:28
НАБУ встановило осіб, які стежили за синагогою в Києві

Національне антикорупційне бюро заявляє, що за синагогою у Києві стежили співробітники іншого правоохоронного органу.

Про це у четвер повідомляє прес-служба НАБУ.

"Цього тижня низка інтернет-ресурсів опублікувала відео, на якому нібито зафіксовано "стеження агентів НАБУ за синагогою у м.Києві"... Бюро вивчило відеозапис, оприлюднений в мережі інтернет, і встановило, хто саме зафіксований на ньому. Особи, яких ЗМІ назвали "агентами НАБУ", виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ заявили, що візуального спостереження за будівлею не здійснювало, жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної синагоги м.Києва не встановлювало.

"Для збереження довіри до правоохоронної системи України Бюро не називатиме, до якого саме органу належать ці особи. Національне бюро не заперечуватиме проти зустрічі з представниками синагоги для обговорення ситуації, що склалася", - заявили в НАБУ.

Як відомо, у жовтні єврейська громада Києва звернулася до правоохоронців, тому що за київською синагогою нібито слідкує Національне антикорупційне бюро. У відомстві інформацію спростували.

Українська правда

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Теми: НАБУКиїв
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