НАБУ встановило осіб, які стежили за синагогою в Києві

Національне антикорупційне бюро заявляє, що за синагогою у Києві стежили співробітники іншого правоохоронного органу.

Про це у четвер повідомляє прес-служба НАБУ.

"Цього тижня низка інтернет-ресурсів опублікувала відео, на якому нібито зафіксовано "стеження агентів НАБУ за синагогою у м.Києві"... Бюро вивчило відеозапис, оприлюднений в мережі інтернет, і встановило, хто саме зафіксований на ньому. Особи, яких ЗМІ назвали "агентами НАБУ", виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ заявили, що візуального спостереження за будівлею не здійснювало, жодних пристроїв для прихованого зняття інформації у приміщенні центральної синагоги м.Києва не встановлювало.

"Для збереження довіри до правоохоронної системи України Бюро не називатиме, до якого саме органу належать ці особи. Національне бюро не заперечуватиме проти зустрічі з представниками синагоги для обговорення ситуації, що склалася", - заявили в НАБУ.

Як відомо, у жовтні єврейська громада Києва звернулася до правоохоронців, тому що за київською синагогою нібито слідкує Національне антикорупційне бюро. У відомстві інформацію спростовують.