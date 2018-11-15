НАБУ установило, кто следил за синагогой в Киеве

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Четверг, 15 ноября 2018, 12:28

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что за синагогой в Киеве следили сотрудники другого правоохранительного органа.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба НАБУ.

"На этой неделе ряд интернет-ресурсов опубликовала видео, на котором якобы зафиксирована "слежка агентов НАБУ за синагогой в Киеве"... Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на ней. Лица, которые СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что визуальное наблюдения за зданием ведомство не осуществляло и никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги Киева не устанавливало.

"Для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, к какому именно органу принадлежат эти лица. Национальное бюро не будет возражать против встречи с представителями синагоги для обсуждения сложившейся ситуации", - заявили в НАБУ.

Как известно, в октябре еврейская община Киева обратилась в полицию, потому что за киевской синагоги якобы следит Национальное антикоррупционное бюро. В ведомстве информацию опровергли.

Украинская правда
Темы: НАБУ Киев
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