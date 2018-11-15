ФСБ на межі з Кримом затримала активістів для "бесіди"

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Четвер, 15 листопада 2018, 12:36

На пункті пропуску Чонгар російські прикордонники затримали активістку і політолога Ленору Дюльбер і повели на "бесіду".

Про це повідомив глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля в Facebook.

"Кримська солідарність" пише, що при перетині російських пунктів пропуску та паспортному контролі такі затримання з "бесідами" перетворилися в "стандартну процедуру" для активістів, адвокатів, журналістів та громадських діячів.

Пізніше Дюльбер повідомила, що її відпустили і вона їде додому.

Смедля також написав, що для аналогічної бесіди затримали активіста кримськотатарського національного руху Наріман Джелял.

Також він повідомив про затримання Леммара Юнусова і Мустафи Асаба.

Раніше в окупованому Криму винесли "вирок" правозахиснику Юнусу Машаріпову, якого російські силовики схопили у вересні 2017 року. Його звинуватили у співпраці з СБУ та виготовленні вибухівки.

Українська правда
Теми: ФСБ Крим
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