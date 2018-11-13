Крим: ФСБ "вибила" з кримського татарина зізнання, "суд" відправив його в колонію

В окупованому Криму винесли "вирок" правозахиснику Юнусу Машаріпову, якого російські силовики схопили у вересні 2017 року. Його звинуватили у співпраці з СБУ та виготовленні вибухівки.

Про це пише "ATR".

Раніше окупанти інкримінували Машаріпову підрив ЛЕП і двох газопроводів, які відбулися в Криму в листопаді 2017 року, через місяць після затримання кримського татарина.

13 листопада стало відомо, що "Ялтинський міський суд" засудив Машаріпова до 4 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму зі штрафом в розмірі 110 тисяч російських рублів за звинуваченням в "незаконному виготовленні вибухового пристрою, незаконному придбанні, зберіганні і носінні вибухових речовин".

"Машаріпов створив два саморобних вибухових пристрої запальної дії і перевіз їх на ділянку місцевості, що знаходиться недалеко від храму Святого архістратига Михаїла, розташованого в селищі Ореанда (Ялта). За допомогою зазначених вибухових пристроїв він планував здійснити підпал гірсько-лісової місцевості на території Ялти з метою дестабілізації соціально-політичної обстановки в регіоні", - заявили в УФСБ РФ.

За словами Машаріпова, він з 2014 року займався правозахисною діяльністю, повідомляючи різним організаціям про порушення прав дітей, інвалідів та пенсіонерів. У зв'язку з цим часто виїжджав з Криму на материкову частину України.

У січні цього року Машаріпов заявив про тортури ФСБ РФ, в результаті яких він визнав, що "є агентом СБУ і виконував їх завдання".

"Вони привели мене в приміщення жовтого кольору і змусили на камеру сказати, що я є агентом СБУ і готував підрив ЛЕП. Попередньо співробітники ФСБ інструктували мене, що і як треба говорити. Було кілька дублів", - розповідав Машаріпов про те, як він "визнав" свою провину.

"Я бачив два голих наконечника проводів, комутатор чорного кольору, чув і бачив, як його заводили. Оголені дроти прикладали до стоп ніг, до сідниць, до яєчників статевого члена. Через фізичні болі, які я вже не в силах був більше терпіти, я став себе проти власної волі обумовлювати, тобто говорити те, що хотіли чути", - згадував затриманий окупантами кримський татарин.

Як відомо, в Криму в ніч на 1 листопада 2017 року відбулися аварії в районі Алушти на двох газопроводах і опорі ЛЕП 110 кВт. Відразу після події окупанти заявили про "диверсії".