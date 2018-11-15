ФСБ на границе с Крымом задержала активистов для "беседы"

На пункте пропуска Чонгар российские пограничники задержали активистку и политолога Ленору Дюльбер и увели на "беседу".

Об этом сообщил глава ЦИК Къурултая крымскотатарского народа Заир Смедля в Facebook.

"Крымская солидарность" пишет, что при пересечении российских пунктов пропуска и паспортном контроле такие задержания с "беседами" превратились в "стандартную процедуру" для активистов, адвокатов, журналистов и общественников.

Позже Дюльбер сообщила, что её только что отпустили и она едет домой.

Смедля также написал, что для аналогичной беседы задержали активиста крымскотатарского национального движения Нариман Джелял.

Также он сообщил о задержании Леммара Юнусова и Мустафы Асаба.

Ранее в оккупированном Крыму вынесли "приговор" правозащитнику Юнусу Машарипову, которого схватили российские силовики в сентябре 2017 года. Его обвинили в сотрудничестве с СБУ и изготовлении взрывчатки.