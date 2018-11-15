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Біля Андріївської церкви знайшли рюкзак і пляшки із запалювальною сумішшю

Четвер, 15 листопада 2018, 11:53

Поліція Києва відкрила кримінальні провадження за двома статтями у зв'язку з інцидентом біля будівлі Андріївської церкви, у двері якого невідомі кинули "коктейль Молотова".

Про це інформує 15 листопада прес-служба столичної поліції.

"Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 15 ч. 2 ст. 194 (Замах на умисне знищення або пошкодження майна) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", – розповів начальник ГУНП у м. Києві Андрій Крищенко.

Також столичні правоохоронці повідомляють, що під час огляду прилеглої території виявили біля церкви рюкзак, який, імовірно, належить правопорушникам.

"Було обстежено територію, знайдено дві пляшки нерозбитих, в яких ймовірно знаходиться запалювальна суміш, також знайдено поруч рюкзак, ймовірно нападників", – розповів Крищенко.

 

Крищенко зазначив, що спочатку була інформація про двох нападників, але провівши первинний аналіз з камер відео спостереження, правоохоронці можуть підтвердити, що зловмисників було щонайменше четверо.

У поліції наголошують, що за вчинення правопорушень зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Близько 9 ранку 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви.

Охоронці церкви намагалися затримати молодиків, однак хулігани застосували газові балончики і втекли. 

Українська правда
Теми: Київполіціяцерква
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