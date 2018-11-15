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Невідомі кинули "коктейль Молотова" в Андріївську церкву

Четвер, 15 листопада 2018, 08:42
Невідомі кинули коктейль Молотова в Андріївську церкву

Близько 9 ранку 15 листопада двоє невідомих кинули дві пляшки з займистою рідиною у двері Андріївської церкви, а потім застосували газові балончики до охоронців.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

Зловмисників помітив охоронець церкви і відразу викликав правоохоронців.

На місце події виїхали наряди поліції та слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. 

Охоронці розповіли, що намагалися затримати молодиків, однак хулігани застосували газові балончики і втекли. 

"Внаслідок події ніхто не постраждав. Загорання не сталося", - йдеться в повідомленні. 

 

Наразі поліцейські встановлюють зловмисників.

"Проводиться огляд місця події та прилеглої території. Правоохоронці спілкуються зі свідками та встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтвердив намір надати томос для автокефалії української церкви, зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета та поновив у сані митрополита Української автокефальної православної церкви Макарія.

Створення єдиної помісної церкви в Україні має відбутися після об'єднання українських православних церков.

18 жовтня Верховна Рада 237 голосами підтримала законопроект про передачу Андріївської церкви Константинополю. 7 листопада президент Петро Порошенко підписав цей законопроект.

В Національному заповіднику "Софія Київська" заявили, що з представниками Церкви Вселенського патріархату буде укладено договір про користування Андріївською церквою відповідно до чинного українського законодавства і після реставрації вона буде відкрита.

Читайте також: "Томос для України. Що буде з церквою після отримання автокефалії"

Українська правда

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Теми: Київполіціяцерква
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