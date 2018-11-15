Возле Андреевской церкви нашли рюкзак и бутылки с зажигательной смесью

Полиция Киева открыла уголовные производства по двум статьям в связи с инцидентом у здания Андреевской церкви, в дверь которого неизвестные бросили "коктейль Молотова".

Об этом сообщает 15 ноября пресс-служба столичной полиции.

"Следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", – рассказал начальник ГУНП в г. Киеве Андрей Крищенко.

Также столичные правоохранители сообщают, что во время осмотра прилегающей территории обнаружили возле церкви рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

"Была обследована территория, найдены две бутылки неразбитые, в которых предположительно находится зажигательная смесь, также найден рядом рюкзак, вероятно нападавших", – рассказал Крищенко.

Он отметил, что сначала была информация о двух нападавших, но проведя первичный анализ с камер видеонаблюдения, правоохранители могут подтвердить, что злоумышленников было по меньшей мере четверо.

В полиции отмечают, что за совершение правонарушений злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Около 9 утра 15 ноября неизвестные бросили две бутылки с горючей жидкостью в дверь Андреевской церкви.

Охранники церкви пытались задержать молодых людей, однако хулиганы применили газовые баллончики и скрылись.