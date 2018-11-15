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Ворог активізувався на луганському напрямку, з ночі випустив 100 мін – штаб ООС

Четвер, 15 листопада 2018, 12:55

Російсько-окупаційні війська активізувалися на луганському напрямку в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Про це на традиційному брифінгу повідомив речник Міноборони щодо ситуації на лінії зіткнення полковник Дмитро Гуцуляк.

"З опівночі, станом на 12.00 зафіксовано 4 прицільних ворожих обстріли. При цьому окупанти щоразу вели обстріли з мінометів та від початку доби загалом випустили вже 100 мін калібрів 120 та 82 мм", – зазначив Гуцуляк.

Також опівночі протягом майже години з боку окупованої Горлівки ворог випустив 17 мін калібру 82 мм по оборонцям населеного пункту Шуми.

У цей же час під ворожими мінометними обстрілами опинилися захисники Південного. Протягом півтори години, знову ж з напрямку Горлівки окупанти випустили 25 мін калібру 120 мм, забороненого до застосування Мінськими угодами, та 30 мін 82-го калібру, наголошують у Міноборони.

За даними штабу, ще близько 20 мін калібру 82 мм, гранатомети та інше піхотне озброєння ворог застосовував у четвер з близько 07.00 протягом майже двох годин по оборонцях Золотого-4.

Також з 07.00 ранку протягом сорока хвилин наші захисники Хутора Вільний зафіксували розриви 10 ворожих мін калібру 82 мм. Крім цього російсько-окупаційні війська вели обстріли з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У Міноборони зазначають, що підрозділи Об’єднаних сил у всіх випадках відкривали адекватний вогонь у відповідь із чергових вогневих засобів з метою збереження життя та здоров’я особового складу.

За наявною інформацією, втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби серед захисників України немає.

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООС
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