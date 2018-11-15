Враг активно обстреливает луганское направление, с ночи выпустил 100 мин – штаб

201 просмотр
Четверг, 15 ноября 2018, 13:55

Российско-оккупационные войска активизировались на луганском направлении в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом на традиционном брифинге сообщил спикер Минобороны по ситуации на линии соприкосновения полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Начиная с полуночи, по состоянию на 12.00 зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрелов. При этом оккупанты каждый раз вели обстрелы из минометов и от начала суток выпустили уже 100 мин калибров 120 и 82 мм", – отметил Гуцуляк.

Также в полночь в течение почти часа со стороны оккупированной Горловки враг выпустил 17 мин калибра 82 мм по защитникам населенного пункта Шумы.

В это же время под вражескими минометными обстрелами оказались защитники Пивденного. В течение полутора часов, опять же по направлению Горловки оккупанты выпустили 25 мин калибра 120 мм, запрещенного к применению минскими соглашениями и 30 мин 82-го калибра, отмечают в Минобороны.

По данным штаба, еще около 20 мин калибра 82 мм, гранатометы и другое пехотное вооружение враг применял в четверг из около 07.00 в течение почти двух часов по защитникам Золотого-4.

Также с 07.00 утра в течение сорока минут наши защитники Хутора Вольный зафиксировали разрывы 10 вражеских мин калибра 82 мм. Кроме этого российско-оккупационные войска вели обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Минобороны отмечают, что подразделения Объединенных сил во всех случаях открывали адекватный ответный огонь из дежурных огневых средств с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.

По имеющейся информации, потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди защитников Украины нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе ООС
powered by lun.ua
По теме
В субботу на Донбассе ранены 2 военных - Минобороны 21 октября 2018, 13:25
ООС: боевики стреляли из запрещенного оружия, ранены 2 военных 14 октября 2018, 18:36
Возле Лисичанска снова сбили вражеский беспилотник 13 октября 2018, 13:30
Все новости
Главные новости
Арестовали нацгвардейца по подозрению в убийствах активистов на Майдане
Украинской армии передали 70 танков, БТРов и минометов
На Киевщине пьяный водитель сбил детей и пытался сбежать от полиции
НАБУ установило, кто следил за синагогой в Киеве
Все новости
рейтинги

В каких городах Украины водители меньше пользуются ремнями безопасности

психология

Кризис не в 40: когда мужчины самые одинокие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів