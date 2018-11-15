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Враг активно обстреливает луганское направление, с ночи выпустил 100 мин – штаб

Четверг, 15 ноября 2018, 12:55

Российско-оккупационные войска активизировались на луганском направлении в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом на традиционном брифинге сообщил спикер Минобороны по ситуации на линии соприкосновения полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Начиная с полуночи, по состоянию на 12.00 зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрелов. При этом оккупанты каждый раз вели обстрелы из минометов и от начала суток выпустили уже 100 мин калибров 120 и 82 мм", – отметил Гуцуляк.

Также в полночь в течение почти часа со стороны оккупированной Горловки враг выпустил 17 мин калибра 82 мм по защитникам населенного пункта Шумы.

В это же время под вражескими минометными обстрелами оказались защитники Пивденного. В течение полутора часов, опять же по направлению Горловки оккупанты выпустили 25 мин калибра 120 мм, запрещенного к применению минскими соглашениями и 30 мин 82-го калибра, отмечают в Минобороны.

По данным штаба, еще около 20 мин калибра 82 мм, гранатометы и другое пехотное вооружение враг применял в четверг из около 07.00 в течение почти двух часов по защитникам Золотого-4.

Также с 07.00 утра в течение сорока минут наши защитники Хутора Вольный зафиксировали разрывы 10 вражеских мин калибра 82 мм. Кроме этого российско-оккупационные войска вели обстрелы из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Минобороны отмечают, что подразделения Объединенных сил во всех случаях открывали адекватный ответный огонь из дежурных огневых средств с целью сохранения жизни и здоровья личного состава.

По имеющейся информации, потерь в результате боевых действий с начала текущих суток среди защитников Украины нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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