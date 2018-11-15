Українській армії передали 70 танків, БТРів та мінометів

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Четвер, 15 листопада 2018, 14:04

На озброєння українській армії передали 70 одиниць сучасного озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє сайт Ради нацбезпеки та оборони.

"Українські військові отримали 70 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, модернізовані танки Т-72, нові БТР-3, високоточні протитанкові комплекси "Стугна-П" та "Корсар", мобільну РЛС кругового огляду "Дельта", новітні броньовані автомобілі "Варта" та "Новатор", а також 82-мм міномети українського виробництва", - йдеться в повідомленні. 

 

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, озброєння армії сучасною зброєю і технікою – це "адекватна відповідь на істерії і провокації РФ проти України".

 

Відзначається, що загалом за 3 квартали поточного року армії передали понад 3,5 тисячі одиниць бронетанкової, морської та авіаційної техніки, ракетно-артилерійського озброєння, систем протиповітряної оборони, засобів зв'язку та радіоелектронної боротьби.

В РНБО переконані, що кожна нова одиниця бойової техніки та зброї "робить нашу державу сильнішою та наближає перемогу".

Українська правда
Теми: армія зброя
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