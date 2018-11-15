Украинской армии передали 70 танков, БТРов и минометов

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Четверг, 15 ноября 2018, 14:04

На вооружение украинской армии передали 70 единиц современного вооружения и военной техники.

Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

"Украинские военные получили 70 единиц вооружения и военной техники, в частности, модернизированные танки Т-72, ​​новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы "Стугна-П" и "Корсар", мобильную РЛС кругового обзора "Дельта", новейшие бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", а также 82-мм минометы украинского производства", - говорится в сообщении.

 

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, вооружение армии современным оружием и техникой – это "адекватный ответ на истерии и провокации РФ против Украины".

 

Отмечается, что всего за 3 квартала текущего года армии передали более 3,5 тысячи единиц бронетанковой, морской и авиационной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, систем противовоздушной обороны, средств связи и радиоэлектронной борьбы.

В СНБО уверены, что каждая новая единица боевой техники и оружия "делает наше государство сильнее и приближает победу".

Украинская правда
Темы: армия оружие
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