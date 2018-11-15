Правоохоронці затримали колишнього снайпера Внутрішніх військ, якого підозрюють у вбивстві активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, колишній снайпер, а нині нацгвардієць був у складі тієї ж групи бійців, що обвинувачуються у вбивствах 20 лютого 2014 року.

Зокрема, він може бути причетним до вбивства активіста Євромайдану, театрального режисера Олександра Храпаченка.

Як повідомило джерело, військовослужбовець був арештований судом 3 листопада, а затриманий правоохоронцями на кілька днів раніше.

Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства та перевищенні влади і службових повноважень.

Водночас начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк каже, що на момент затримання чоловік у правоохоронних органах вже не працював, був звільнений ще у 2016 році. Зараз працює на приватному підприємстві. Про це Горбатюк розповів в ефірі телеканалу "112 Україна".

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують справу щодо колишніх співробітників "Беркута" в убивствах 48 активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.