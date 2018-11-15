Арештували нацгвардійця за підозрою у вбивствах активістів на Майдані

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Четвер, 15 листопада 2018, 14:25

Правоохоронці затримали колишнього бійця Внутрішніх військ, а нині військовослужбовця Національної гвардії, якого підозрюють у вбивстві активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, колишній снайпер, боєць ВВ був у складі тієї ж групи бійців, що обвинувачуються у вбивствах 20 лютого 2014 року.

Зокрема, він може бути причетним до вбивства активіста Євромайдану, театрального режисера Олександра Храпаченка.

Як повідомило джерело, військовослужбовець був арештований судом 3 листопада, а затриманий правоохоронцями на кілька днів раніше.

Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства та перевищенні влади і службових повноважень.

Як повідомлялося, правоохоронці розслідують справу щодо колишніх співробітників "Беркута" в убивствах 48 активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.

Яна Міланова, УП
Теми: Майдан Нацгвардія
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