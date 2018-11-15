Арестовали нацгвардейца по подозрению в убийствах активистов на Майдане
Правоохранители задержали бывшего бойца внутренних войск, а ныне военнослужащего Национальной гвардии, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, бывший снайпер, боец ВВ был в составе той же группы бойцов, которые обвиняются в убийствах 20 февраля 2014.
В частности, он может быть причастен к убийству активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко.
Как сообщил источник, военнослужащий был арестован судом 3 ноября, а задержан правоохранителями на несколько дней раньше.
Ему сообщили о подозрении в совершение умышленного убийства и превышение власти и служебных полномочий.
Как сообщалось, правоохранители расследуют дело в отношении бывших сотрудников "Беркута" в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.