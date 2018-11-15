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Арестовали нацгвардейца по подозрению в убийствах активистов на Майдане

Четверг, 15 ноября 2018, 17:01
Арестовали нацгвардейца по подозрению в убийствах активистов на Майдане

Правоохранители задержали бывшего снайпера внутренних войск, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, бывший снайпер, а ныне нацгвардеец, был в составе той же группы бойцов, которые обвиняются в убийствах 20 февраля 2014.

В частности, он может быть причастен к убийству активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко.

Как сообщил источник, военнослужащий был арестован судом 3 ноября, а задержан правоохранителями на несколько дней раньше.

Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и превышении власти и служебных полномочий.

В то же время начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк говорит, что на момент задержания мужчина в правоохранительных органах уже не работал, был уволен еще в 2016 году. Сейчас работает на частном предприятии. Об этом Горбатюк рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

Как сообщалось, правоохранители расследуют дело в отношении бывших сотрудников "Беркута" в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.

Яна Миланова, УП
Темы: МайданНацгвардия
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