Арестовали нацгвардейца по подозрению в убийствах активистов на Майдане
Правоохранители задержали бывшего снайпера внутренних войск, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, бывший снайпер, а ныне нацгвардеец, был в составе той же группы бойцов, которые обвиняются в убийствах 20 февраля 2014.
В частности, он может быть причастен к убийству активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко.
Как сообщил источник, военнослужащий был арестован судом 3 ноября, а задержан правоохранителями на несколько дней раньше.
Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и превышении власти и служебных полномочий.
В то же время начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк говорит, что на момент задержания мужчина в правоохранительных органах уже не работал, был уволен еще в 2016 году. Сейчас работает на частном предприятии. Об этом Горбатюк рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
Как сообщалось, правоохранители расследуют дело в отношении бывших сотрудников "Беркута" в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.