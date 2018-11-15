СБУ затримала чоловіка, який обстріляв з гранатомета "Київміськбуд"

Працівники Служби безпеки України і Нацполіції затримали учасників організованого угруповання причетних до низки розбійних нападів на комерційні структури та торгівлі зброєю.

Про це у четвер повідомляє прес-служба СБУ.

Група зловмисників, за версією слідства, отримувала "завдання" від замовників для залякування бізнес-конкурентів у Києві та області.

"Співробітники СБ України задокументували, що учасники угруповання протягом 2018 року здійснили постріли з гранатометів по об’єктам комерційної нерухомості, зокрема ПрАТ ХК "Київміськбуд", та підпал елітних авто бізнесменів", - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявили, що під час слідства було задокументовано, як лідер угруповання, громадянин РФ, продав клієнтам десять гранатометів РПГ-26 і сім РПГ-22.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

"Організатора нелегального бізнесу було затримано у Києві при передачі частини грошей за реалізацію військових засобів ураження. Під час санкціонованих слідчих дій в організатора угруповання правоохоронці виявили гроші отримані від продажу зброї, набоїв, глушників, майже десяти кілограмів марихуани та посвідчення співробітника поліції, видане на іншу особу", - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявили, що у ході обшуків у інших учасників угруповання співробітники спецслужби вилучили схеми "підходу" до необхідних об’єктів, зброю та валюту.

Повідомляється, що Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, в ніч на 13 квітня у будівлю "Київміськбуду" у Печерському районі столиці стріляли з ручного протитанкового гранатомета.