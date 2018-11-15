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СБУ задержала мужчину, который обстрелял из гранатомета "Киевгорстрой"

Четверг, 15 ноября 2018, 15:50
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали участников организованной группировки причастных к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба СБУ.

Группа злоумышленников, по версии следствия, получала "задачи" от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что участники группировки в течение 2018 года осуществили выстрелы из гранатометов по объектам коммерческой недвижимости, в частности ЗАО ХК "Киевгорстрой", и поджог элитных авто бизнесменов", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что во время следствия было задокументировано, как лидер группировки, гражданин РФ, продал клиентам десять гранатометов РПГ-26 и семь РПГ-22.

 
фото: СБУ
 
фото: СБУ
 
фото: СБУ

"Организатор нелегального бизнеса был задержан в Киеве при передаче части денег за реализацию военных средств поражения. Во время санкционированных следственных действий у организатора группировки правоохранители обнаружили деньги, полученные от продажи оружия, боеприпасов, глушителей, почти десять килограммов марихуаны и удостоверение сотрудника полиции, выданное на другое лицо", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что в ходе обысков у других участников группировки сотрудники спецслужбы изъяли схемы "подхода" к необходимым объектам, оружие и валюту.

Сообщается, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, в ночь на 13 апреля в здание "Киевгорстроя" в Печерском районе столицы стреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Украинская правда
Темы: СБУкриминал
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