У Києві з’являться сквери імені Скрябіна і Нємцова

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Четвер, 15 листопада 2018, 16:57

Київська міська рада присвоїла двом скверам у Києві імена музиканта Кузьми Скрябіна та російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Відповідне рішення депутати прийнялим на засіданні 15 листопада.

Рішення прийняли за рекомендаціями управління правового забезпечення.

Зокрема, міськрада присвоїла назву скверу на вулиці Василя Порика в Подільському районі Києва ім'я музиканта Кузьми Скрябіна. Пропозицію підтримали 77 депутатів.

Також КМР присвоїла скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту у Солом’янському районі Києва ім’я Бориса Нємцова. За відповідне рішення проголосували 69 депутатів.

Співак, продюсер та лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у Самборі Львівської області. Він записав 20 студійних альбомів, організував власне інтернет-радіо, написав кілька книжок.

"Скрябін" загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі біля села Лозуватка на Дніпропетровщині. Його автомобіль зіткнувся з вантажівкою.

Нємцов був убитий в центрі Москви в ніч на 28 лютого 2015 року.

У справі про вбивство політика були засуджені п'ять осіб - Заур Дадаєв, Анзор і Шадід Губашеви, Темірлан Ескерханов і Хамзат Баха. Дадаєв, якого визнали виконавцем вбивства, в липні був засуджений до 20 років суворого режиму.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Київ Нємцов
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