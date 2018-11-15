В Киеве появятся скверы имени Скрябина и Немцова

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Четверг, 15 ноября 2018, 16:57

Киевский городской совет присвоил двум скверам в Киеве имена музыканта Кузьмы Скрябина и российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 15 ноября.

Решения приняли по рекомендации управления правового обеспечения.

В частности, горсовет присвоил название сквера на улице Василия Порика в Подольском районе Киева имя музыканта Кузьмы Скрябина. Предложение поддержали 77 депутатов.

Также КГС присвоил скверу на углу улиц Сурикова и Воздухофлотского проспекта в Соломенском районе Киева имя Бориса Немцова. За соответствующее решение проголосовали 69 депутатов.

Певец, продюсер и лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 в Самборе Львовской области. Он записал 20 студийных альбомов, организовал собственное интернет-радио, написал несколько книг.

"Скрябин" погиб 2 февраля 2015 в автокатастрофе возле села Лозоватка в Днепропетровской области. Его автомобиль столкнулся с грузовиком.

Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

В деле об убийстве политика были приговорены пять человек - Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Ескерханов и Хамзат Баха. Дадаев, которого признали исполнителем убийства, в июле был приговорен к 20 годам строгого режима.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Киев Немцов
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