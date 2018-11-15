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Прикриваючись мирним населенням, бойовики обстріляли селище на Донеччині

Четвер, 15 листопада 2018, 17:47
Прикриваючись мирним населенням, бойовики обстріляли селище на Донеччині

Упродовж поточної доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, українські військові зафіксували вогневі позиції окупантів, що були розташовані посеред житлових кварталів Горлівки. Один боєць зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

"Зафіксовано чотири випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами", - зазначили у штабі.

За даними військових, вночі окупанти застосували міномети калібру 82 та 120 мм по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Шуми та Південне. У ході обстрілу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил та цивільних осіб не допущено, проте повністю знищено два житлових будинки мирних жителів Південного.

"Вогневі позиції окупантів, як і зазвичай, були розташовані посеред житлових кварталів Горлівки. Об’єднані сили вогонь по населених пунктах не відкривали, проте, випадок застосування противником забороненої зброї та ведення вогню під прикриттям мирних жителів задокументований, усі матеріали передані до міжнародних організацій, які здійснюють судову діяльність у сфері військових злочинів", - йдеться у зведенні.

Неподалік хутора Вільного противник двічі вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП-1, стрілецької зброї та мінометів 82-го калібру.

Також ворожі обстріли, без застосування важкого озброєння, фіксувалися поблизу населених пунктів Станиця Луганська, Малинове та Авдіївка.

"У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - додали у прес-центрі.

Українська правда
Теми: бойові діїООСобстріл
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