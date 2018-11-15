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Прикрываясь мирным населением, боевики обстреляли поселок на Донетчине

Четверг, 15 ноября 2018, 17:47
Прикрываясь мирным населением, боевики обстреляли поселок на Донетчине

В течение текущих суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные зафиксировали огневые позиции оккупантов, которые были расположены посреди жилых кварталов Горловки. Один боец ​​из состава Объединенных сил получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке ООС.

"Зафиксировано четыре случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - отметили в штабе.

По данным военных, ночью оккупанты применили минометы калибра 82 и 120 мм по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Шумы и Пивденное. В ходе обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил и гражданских лиц не допущено, однако полностью уничтожены два жилых дома мирных жителей Пивденного.

"Огневые позиции оккупантов, как обычно, были расположены посреди жилых кварталов Горловки. Объединенные силы огонь по населенным пунктам не открывали, однако, случай применения противником запрещенного оружия и ведения огня под прикрытием мирных жителей задокументирован, все материалы переданы в международные организации, которые осуществляют судебную деятельность в сфере военных преступлений ", - говорится в сводке.

Возле хутора Вильный противник дважды вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружение БМП-1, стрелкового оружия и минометов 82-го калибра.

Также враждебные обстрелы, без применения тяжелого вооружения, фиксировались вблизи населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое и Авдеевка.

"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных ", - добавили в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: боевые действияООСобстрел
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