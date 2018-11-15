Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Центробанк РФ про санкції США: Бігаємо і шукаємо шляхи захисту, навіть вночі

Четвер, 15 листопада 2018, 21:48
Центробанк РФ про санкції США: Бігаємо і шукаємо шляхи захисту, навіть вночі

У Банку Росії поскаржилися, що "бігають невтомно два місяці" в пошуках рішень щодо можливих обмежувальних заходів, які введуть США проти РФ.

Про це розповіла заступник начальника управління департаменту національної платіжної системи ЦБ РФ Світлана Ромашкіна, пише ТАСС.

"Скажу чесно, з того дня, як було оголошення по телевізору про те, що десь хтось знову планує нові санкції ввести, ми бігаємо і шукаємо шляхи для того, щоб запобігти, передбачити можливі способи захисту. Ми бігаємо невтомно два місяці. Чесно скажу, іноді ночами", - поскаржилася Ромашкіна.

При цьому вона зізналася, що точно не знає, чи буде готова національна платіжна система РФ до нових санкцій, проте висловила сподівання, що можливі санкції не вплинуть на неї.

Національна платіжна система "Мир" була створена влітку 2014 року після того, як у російських банків через санкції виникли проблеми з міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard.

Перший етап нових санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів почався в серпні.

6 листопада стало відомо, що в США запустили механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції".

Теми: санкціїСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
санкції
Грузія відмовилась прийняти літак із казахськими футболістами через санкції ЄС
В Україні з'явиться державний реєстр санкцій: Зеленський підписав закон
В ЄС скасували санкції проти Пшонки та його сина — Bloomberg
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: