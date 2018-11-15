Центробанк РФ про санкції США: Бігаємо і шукаємо шляхи захисту, навіть вночі

У Банку Росії поскаржилися, що "бігають невтомно два місяці" в пошуках рішень щодо можливих обмежувальних заходів, які введуть США проти РФ.

Про це розповіла заступник начальника управління департаменту національної платіжної системи ЦБ РФ Світлана Ромашкіна, пише ТАСС.

"Скажу чесно, з того дня, як було оголошення по телевізору про те, що десь хтось знову планує нові санкції ввести, ми бігаємо і шукаємо шляхи для того, щоб запобігти, передбачити можливі способи захисту. Ми бігаємо невтомно два місяці. Чесно скажу, іноді ночами", - поскаржилася Ромашкіна.

При цьому вона зізналася, що точно не знає, чи буде готова національна платіжна система РФ до нових санкцій, проте висловила сподівання, що можливі санкції не вплинуть на неї.

Національна платіжна система "Мир" була створена влітку 2014 року після того, як у російських банків через санкції виникли проблеми з міжнародними платіжними системами Visa та MasterCard.

Перший етап нових санкцій США проти РФ через отруєння Скрипалів почався в серпні.

6 листопада стало відомо, що в США запустили механізм розгляду пакету заходів проти Росії, що отримав неофіційну назву "драконівські санкції".