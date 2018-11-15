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Центробанк РФ о санкциях США: Бегаем и ищем пути защиты, даже ночами

Четверг, 15 ноября 2018, 21:48
Центробанк РФ о санкциях США: Бегаем и ищем пути защиты, даже ночами

В Банке России пожаловались, что "бегают без устали два месяца" в поисках решений по возможным ограничительным мерам, которые предпримут США против РФ.

Об этом рассказала замначальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Светлана Ромашкина, пишет ТАСС.

"Скажу честно, с того дня, как было объявление по телевизору о том, что где-то кто-то опять планирует новые санкции ввести, мы бегаем и ищем пути для того, чтобы предохраниться, предусмотреть возможные способы защиты. Мы бегаем без устали два месяца. Честно скажу, иногда по ночам", - пожаловалась  Ромашкина.

При этом она призналась, что точно не знает, будет ли готова национальная платежная система РФ к новым санкциям, однако выразила надежду, что возможные санкции не повлияют на нее.

Национальная платежная система "Мир" была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Первый этап санкций США против РФ из-за отравления Скрипалей начался в августе.

6 ноября стало известно, что в США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название "драконовские санкции".

Темы: санкцииСШАРосcия
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