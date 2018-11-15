Штаб показав наслідки нічного обстрілу бойовиками селища на Донеччині

Вночі 15 листопада під інтенсивний вогонь, який вели окупанти із житлових кварталів Горлівки, потрапили житлові будинки селища Південне в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

"Мінами калібру 120 мм вщент знищені два будинки місцевих жителів", - зазначили військові.

В штабі додали, що через цей населений пункт проходить водогін Горлівка–Торецьк, який забезпечує водопостачання для майже 60 тисяч чоловік, тому через активні бойові дії російських окупаційних військ існує велика ймовірність пошкодження його ділянки, що перетинає лінію розмежування.

"Українська сторона Спільного центру з контролю та координації засуджує дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо обстрілів населених пунктів, що ставлять під загрозу життя і здоров’я цивільного населення. Окупанти безвідповідально і навмисно продовжують нищити житлові квартали, порушуючи усі норми міжнародного гуманітарного права", - наголосили у прес-центрі.

У своєму вечірньому зведенні штаб ООС повідомив, що прикриваючись мирним населенням, бойовики обстріляли селище Південне на Донеччині.