Штаб показал последствия ночного обстрела боевиками поселка на Донетчине

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Четверг, 15 ноября 2018, 23:17

Ночью 15 ноября под интенсивный огонь, который вели оккупанты из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома поселка Пивденное в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей", - отметили военные.

В штабе добавили, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка-Торецк, который обеспечивает водоснабжение для почти 60 тысяч человек, поэтому из-за активных боевых действий российских оккупационных войск существует большая вероятность повреждения того его участка, который пересекает линию разграничения.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Оккупанты безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы, нарушая все нормы международного гуманитарного права", - отметили в пресс-центре.

 
 
 

В своей вечерней сводке штаб ООС сообщил, что прикрываясь мирным населением, боевики обстреляли поселок Пивденное Донецкой области.

Украинская правда
Темы: боевые действия Донецкая область обстрел
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