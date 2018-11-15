Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб показал последствия ночного обстрела боевиками поселка на Донетчине

Четверг, 15 ноября 2018, 22:17
Штаб показал последствия ночного обстрела боевиками поселка на Донетчине

Ночью 15 ноября под интенсивный огонь, который вели оккупанты из жилых кварталов Горловки, попали жилые дома поселка Пивденное в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей", - отметили военные.

В штабе добавили, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка-Торецк, который обеспечивает водоснабжение для почти 60 тысяч человек, поэтому из-за активных боевых действий российских оккупационных войск существует большая вероятность повреждения того его участка, который пересекает линию разграничения.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Оккупанты безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы, нарушая все нормы международного гуманитарного права", - отметили в пресс-центре.

 
 
 

В своей вечерней сводке штаб ООС сообщил, что прикрываясь мирным населением, боевики обстреляли поселок Пивденное Донецкой области.

Украинская правда
Темы: боевые действияДонецкая областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
боевые действия
В России одни провалы, но нам это дается очень тяжелой ценой. Центр оборонных стратегий про год полномасштабной войны
Кабмин предлагает упростить погашение кредитов для ВПЛ и в регионах, где ведутся боевые действия
Трудные бои за Соледар, перестановки в Генштабе РФ, танки Leopard от Польши – главное о войне за неделю
Последние новости
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
Все новости...
Реклама: