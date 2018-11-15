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Цеголко: заяви Путіна є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні

Четвер, 15 листопада 2018, 22:54

Сьогоднішні заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні, попри те, що кампанія ще навіть не почалася.

Про це у Facebook написав прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

"Очевидною є неприязнь Путіна до Порошенка як державного діяча, який зірвав плани Кремля із повернення України під контроль Російської імперії. Тому питання про владу в Україні вирішуватиме не Кремль, а український народ", - наголосив Цеголко, коментуючи заяву президента РФ про те, що нинішня влада України не здатна "вирішити проблему Донбасу".

Прес-секретар президента України запевнив, що Порошенко виступав і виступає за політико-дипломатичне врегулювання, але ніколи не погодиться на мир на умовах країни-агресора.

"Глава держави й надалі, поєднуючи оборонні й дипломатичні зусилля, захищатиме суверенітет, територіальну цілісність і незалежність держави. І він боротиметься за таке мирне врегулювання, яке відповідає національним інтересам України, а не Росії-агресора", - додав Цеголко.

Українська правда

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Теми: вибориПутінПорошенко
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