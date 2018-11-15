Цеголко: заявления Путина являются явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине

Сегодняшние заявления Президента Российской Федерации Владимира Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко.

"Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как к государственному деятелю, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи. Поэтому вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ", - подчеркнул Цеголко, комментируя заявление президента РФ о том, что нынешняя власть Украины не способна "решить проблему Донбасса".

Пресс-секретарь президента Украины заверил, что Порошенко выступал и выступает за политико-дипломатическое урегулирование, но никогда не согласится на мир на условиях страны-агрессора.

"Глава государства и в дальнейшем, сочетая оборонные и дипломатические усилия, будет защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость государства. И он будет бороться за такое мирное урегулирование, которое отвечает национальным интересам Украины, а не России-агрессора", - добавил Цеголко.