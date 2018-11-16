ЗМІ: У КНДР провели нове випробування "високотехнологічної зброї"

Державні ЗМІ КНДР повідомили, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин проінспектував випробування недавно розробленої високотехнологічної зброї

Про це пише агентство Yonhap.

Корейська Центральна радіомовна станція повідомила, що Кім Чен Ин відвідав випробувальний полігон в Національному інституті оборони і був присутній при випробуванні неназваної нової тактичної зброї.

"Сучасна зброя, яку давно розробляли під активним керівництвом нашої партії, призначена для того, щоб повністю захистити нашу територію і значно поліпшити бойову міць нашої народної армії", - сказано в повідомленні.

Підкреслюється, що випробування пройшло успішно.

Це перше випробування зброї в КНДР з листопада минулого року, коли було здійснено запуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15.

Раніше КНДР виступала з погрозами відновити державну політику, спрямовану на розвиток ядерної програми, якщо США не скасують економічні санкції, накладені на країну.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), Північна Корея має 16 таємних баз і просуває на них свою програму з розробки балістичних ракет, здатних досягати інших континентів.