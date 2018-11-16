Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: В КНДР провели новое испытание "высокотехнологичного оружия"

Пятница, 16 ноября 2018, 01:01

Государственные СМИ КНДР сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал испытания недавно разработанного высокотехнологичного оружия

Об этом пишет агентство Yonhap.

Корейская Центральная радиовещательная станция сообщила, что Ким Чен Ын посетил испытательный полигон в Национальном институте обороны и присутствовал при испытании неуказанного нового тактического оружия.

"Современное оружие, которое давно разрабатывалось под активным руководством нашей партии, предназначенное для того, чтобы полностью защитить нашу территорию и значительно улучшить боевую мощь нашей народной армии", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что испытание прошло успешно.

Это первое испытание оружия в КНДР с ноября прошлого года, когда был осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15.

Ранее КНДР выступала с угрозами восстановить государственную политику, направленную на развитие ядерной программы, если США не отменят экономические санкции, наложенные на страну.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Северная Корея имеет 16 тайных баз и продвигает на них свою программу по разработке баллистических ракет, способных достигать других континентов.

Темы: КНДРсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
КНДР
КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности
КНДР заявляет, что во второй раз запускала свою новейшую баллистическую ракету
КНДР запустила очередную баллистическую ракету в Японское море
Последние новости
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:10
Из-за непогоды без света почти 400 населенных пунктов в 5 областях – "Укрэнерго"
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
12:00
Только три из 20 крупнейших банков по результатам диагностики требуют докапитализации – НБУ
Все новости...
Реклама: