СМИ: В КНДР провели новое испытание "высокотехнологичного оружия"

Государственные СМИ КНДР сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал испытания недавно разработанного высокотехнологичного оружия

Об этом пишет агентство Yonhap.

Корейская Центральная радиовещательная станция сообщила, что Ким Чен Ын посетил испытательный полигон в Национальном институте обороны и присутствовал при испытании неуказанного нового тактического оружия.

"Современное оружие, которое давно разрабатывалось под активным руководством нашей партии, предназначенное для того, чтобы полностью защитить нашу территорию и значительно улучшить боевую мощь нашей народной армии", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что испытание прошло успешно.

Это первое испытание оружия в КНДР с ноября прошлого года, когда был осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15.

Ранее КНДР выступала с угрозами восстановить государственную политику, направленную на развитие ядерной программы, если США не отменят экономические санкции, наложенные на страну.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Северная Корея имеет 16 тайных баз и продвигает на них свою программу по разработке баллистических ракет, способных достигать других континентов.